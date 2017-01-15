Хосеп Гвардиола: матч с "Эвертоном" похож на весь наш сезон

Главный тренер "Манчестера Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:4) в двадцать первом туре АПЛ.



"Мы создали достаточно много моментов в первом тайме и не смогли забить. Они забили при первой своей возможности. После перерыва соперник забил быстрый гол, и это поставило команду в трудное положение. Этот матч похож на весь наш сезон. Для того, чтобы забить гол, необязательно делать много моментов. Это футбол. Крупные поражения нужно пережить", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.