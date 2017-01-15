Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Хосеп Гвардиола: матч с "Эвертоном" похож на весь наш сезон
Главный тренер "Манчестера Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче против "Эвертона" (0:4) в двадцать первом туре АПЛ.
"Мы создали достаточно много моментов в первом тайме и не смогли забить. Они забили при первой своей возможности. После перерыва соперник забил быстрый гол, и это поставило команду в трудное положение. Этот матч похож на весь наш сезон. Для того, чтобы забить гол, необязательно делать много моментов. Это футбол. Крупные поражения нужно пережить", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Мы создали достаточно много моментов в первом тайме и не смогли забить. Они забили при первой своей возможности. После перерыва соперник забил быстрый гол, и это поставило команду в трудное положение. Этот матч похож на весь наш сезон. Для того, чтобы забить гол, необязательно делать много моментов. Это футбол. Крупные поражения нужно пережить", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.