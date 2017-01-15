Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Рональд Куман: "Эвертон" сыграл идеально

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против "Манчестера Сити" (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

"Нельзя планировать игру против такой команды, как "Манчестер Сити". Но второй тайм в нашем исполнении получился совершенным. Мы забили в нужное время в первом тайме, а затем сразу после перерыва. Я думаю, что мы заслужили комплименты по игре. "Эвертон" сыграл идеально", - цитирует Кумана ВВС.
Теги: Куман Эвертон Манчестер Сити
Сегодня, 20:15
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.