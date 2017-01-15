Рональд Куман: "Эвертон" сыграл идеально

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче против "Манчестера Сити" (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.



"Нельзя планировать игру против такой команды, как "Манчестер Сити". Но второй тайм в нашем исполнении получился совершенным. Мы забили в нужное время в первом тайме, а затем сразу после перерыва. Я думаю, что мы заслужили комплименты по игре. "Эвертон" сыграл идеально", - цитирует Кумана ВВС.