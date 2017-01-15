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Леонид Кучук возглавил "Сталь"

Бывший главный тренер "Кубани" и "Локомотива" Леонид Кучук назначен наставником украинского клуба "Сталь", сообщает клубная пресс-служба.

Специалист начал тренерскую карьеру в Белоруссии и работал в ряде клубов на разных должностях с 1998 по 2003 год. Последним местом его работы стала "Кубань".
Теги: Кучук Сталь
Сегодня, 20:21
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1
(1)
№1 Написал: interested (Сегодня, 20:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Логичный конец. Прибыл в пункт назначения.
Регистрация: 18.10.2013
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