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"Сельта" одержала победу над "Алавесом"
В игре 18-го тура чемпионата Испании "Сельта" переиграла "Алавес".
Чемпионат Испании
18 тур
"Сельта" - "Алавес" 1:0
Гол: Родоя, 88
"Сельта": Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабраль (Хонни, 50), Фонтас, Радоя, Васс, Диас, Гвидетти (Росси, 71), Аспас (Гомес, 90+2), Бонгонда
"Алавес": Пачеко, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Фемения, Ману, Мендес (Карлос, 77), Льоренте, Камараса (Собрино, 88), Гомес (Руано, 49), Брум
Предупреждения: Кабраль, 11, Фемения, 20, Феддаль, 22, Мендес, 66, Васс, 79, Франсуа, 84, Хонни, 90+3, Фонтас, 90+4
Удаления: Феддаль, 46
Чемпионат Испании
18 тур
"Сельта" - "Алавес" 1:0
Гол: Родоя, 88
"Сельта": Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабраль (Хонни, 50), Фонтас, Радоя, Васс, Диас, Гвидетти (Росси, 71), Аспас (Гомес, 90+2), Бонгонда
"Алавес": Пачеко, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Фемения, Ману, Мендес (Карлос, 77), Льоренте, Камараса (Собрино, 88), Гомес (Руано, 49), Брум
Предупреждения: Кабраль, 11, Фемения, 20, Феддаль, 22, Мендес, 66, Васс, 79, Франсуа, 84, Хонни, 90+3, Фонтас, 90+4
Удаления: Феддаль, 46
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