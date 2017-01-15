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"Сельта" одержала победу над "Алавесом"

В игре 18-го тура чемпионата Испании "Сельта" переиграла "Алавес".

Чемпионат Испании

18 тур

"Сельта" - "Алавес" 1:0

Гол: Родоя, 88

"Сельта": Рубен, Мальо, Ронкалья, Кабраль (Хонни, 50), Фонтас, Радоя, Васс, Диас, Гвидетти (Росси, 71), Аспас (Гомес, 90+2), Бонгонда

"Алавес": Пачеко, Франсуа, Лагуардия, Феддаль, Фемения, Ману, Мендес (Карлос, 77), Льоренте, Камараса (Собрино, 88), Гомес (Руано, 49), Брум

Предупреждения: Кабраль, 11, Фемения, 20, Феддаль, 22, Мендес, 66, Васс, 79, Франсуа, 84, Хонни, 90+3, Фонтас, 90+4

Удаления: Феддаль, 46
Теги: Сельта Алавес
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