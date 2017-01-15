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Месут Озил: мне очень комфортно в Лондоне

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил прокомментировал информацию о своем возможном уходе из лондонской команды.

"Мне очень комфортно в Лондоне. Меня перестали преследовать травмы. В команде я являюсь одним из самых опытных игроков, поэтому я делаю советы молодым футболистам. В прошлом году я изменил свое питание. Это помогает мне быстрее восстанавливаться после матчей", - цитирует Озила goal.com.
Теги: Озил Арсенал
Сегодня, 20:39
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