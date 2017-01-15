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"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в матче с "Ливерпулем"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "МЮ" сыграл вничью с "Ливерпулем".

Чемпионат Англии

21 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1

Голы: Ибрагимович, 88 - Милнер, 29 (пен.)

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Феллайни, 79), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 69)

"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Клаван, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Лаллана, Ориги (Коутиньо, 64), Фирмино

Предупреждения: Ловрен, 34, Вейналдум, 64, Эррера, 90+1, Фирмино, 90+1
Теги: Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 20:52
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8
(0)
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: LIAZ677
Все таки МЮ затолкал своего дурняка. Жаль.С другой стороны игра была равная и ничья закономерный результат.

Да ну накуй, там только по владению у МЮ пятикратное преимущество. Придурок погба всё обосрал Мауру. Ливер где-то был,(не знаю где), но был, минут 10.

пс: нет,8.
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Мда, от МЮ все ждут игры Фергюсона, а Маур реально не тянет на такую игру. Без старого Ибры - МЮ вообще будет в середине таблицы болтаться.
Регистрация: 18.03.2013
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Игорь Казьмин
.Кстати Смолов имеет все шансы быть таким же.

joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 21:11) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Игорь Казьмин
Ибрагимович великий.Кстати Смолов имеет все шансы быть таким же.

Златан в возрасте Смолова уже был топ...
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (6)

Не имея практически моментов ,этот супер футболист всё таки нашёл шанс и забил,вот на кого нужно равняться,Ибрагимович великий.Кстати Смолов имеет все шансы быть таким же.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: Климак 32 (Сегодня, 21:05) #
  • +2
  •  (2)

Все по делу


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 21:04) #
  • -1
  •  (3)

Все таки МЮ затолкал своего дурняка. Жаль.С другой стороны игра была равная и ничья закономерный результат.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: teacher (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (2)

Ибра!!!!!!!!! Мастер!!!!!!!!!!!
Регистрация: 10.01.2017
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