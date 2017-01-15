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20:21
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
Леонид Кучук возглавил "Сталь" (1)
17:11
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
Юрген Клопп: каждый желающий увидеть настоящую битву будет смотреть матч "МЮ" - "Ливерпуль" (1)
15:01
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
Георгий Черданцев: мем "Жора-ипотека" ко мне не относится, потому что ипотеки у меня давно нет (22)
"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в матче с "Ливерпулем"
В матче 21-го тура чемпионата Англии "МЮ" сыграл вничью с "Ливерпулем".
Чемпионат Англии
21 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Ибрагимович, 88 - Милнер, 29 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Феллайни, 79), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 69)
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Клаван, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Лаллана, Ориги (Коутиньо, 64), Фирмино
Предупреждения: Ловрен, 34, Вейналдум, 64, Эррера, 90+1, Фирмино, 90+1
Чемпионат Англии
21 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1:1
Голы: Ибрагимович, 88 - Милнер, 29 (пен.)
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Дармиан (Феллайни, 79), Джонс, Рохо, Валенсия, Кэррик (Руни, 46), Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 69)
"Ливерпуль": Миньоле, Ловрен, Клаван, Арнольд, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Лаллана, Ориги (Коутиньо, 64), Фирмино
Предупреждения: Ловрен, 34, Вейналдум, 64, Эррера, 90+1, Фирмино, 90+1
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