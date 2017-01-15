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Пьер-Эмерик Обамеянг: пока я остаюсь в "Боруссии"

Нападающий "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг опроверг информацию о своем переходе в мадридский "Реал".

"Пора прекратить разговоры о "Реале". Пока я остаюсь в "Боруссии". Мы являемся топ-клубом, но не сопоставимы с "Реалом" и "Барселоной". Я буду помогать команде в борьбе за титул", - передает его слова RevierSport.
Теги: Обамеянг Боруссия Д
Сегодня, 21:04
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