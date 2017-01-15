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"Сент-Этьен": Молло перешел в "Зенит" за 500 тысяч евро, 50% мы получим себе

Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер сообщил, что клуб получит от перехода полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит" 250 тысяч евро.

"От продажи Молло в "Зенит" мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит € 3 или 3,2 млн. Это не соответствует действительности. На самом деле - 500 тысяч евро. Мы получим 250 тысяч евро", - цитирует Ромейера But Football Club.
Теги: Сент-Этьен Зенит Молло
Сегодня, 21:13
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19
(1)
№19 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
од кодовым названием продажа футболок и шарфиков зенита.

Стыдно признать, но я и атрибутику с логотипом Спартака иногда покупаю. В частности туалетную бумагу.

Пакет купи, куда блевать можно, с атрибутикой зенита. это больше подойдёт.


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№18 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 21:50) #
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online

Почему никто не думает, что пиз___т тут президент Сент-Этьена, увел 1млн, говорит всем, что сумма трансфера 500)
Регистрация: 20.06.2008
№17 Написал: vlees (Сегодня, 21:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
од кодовым названием продажа футболок и шарфиков зенита.

Стыдно признать, но я и атрибутику с логотипом Спартака иногда покупаю. В частности туалетную бумагу.

Очень унизительно
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: fd65 (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
А че, за сэконд-хэнд больше и не дадут....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
од кодовым названием продажа футболок и шарфиков зенита.

Стыдно признать, но я и атрибутику с логотипом Спартака иногда покупаю. В частности туалетную бумагу.
Регистрация: 19.03.2010
№14 Написал: vlees (Сегодня, 21:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нельзя спорить с газовыми 14 летними олдовыми болельщиками зенита,у них после того как газпром внес в капитал клуба 2015м году порядка 100 млн долларов (5,9 млрд руб) зенит потом становится прибыльным клубом,но у них это называется под кодовым названием продажа футболок и шарфиков зенита.
Регистрация: 12.01.2017
№13 Написал: anonymous (Сегодня, 21:40) #
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Зеня теперь на откатах стал работать, кули денег не дают уже, Крестовский ещё 20 лет строить
Регистрация: 8.01.2017
№12 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:38) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Питер - столица и нью-колыбель российского криминала, что вы ещё ждали-то?


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чемпионат россии 2015/16 по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№11 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
То есть 2 месяца.

если ты два месяца в Удельном мусор собирал, это еще не значит что ты осведомлен о трансферных делах Зенита...
Регистрация: 19.03.2010
№10 Написал: gena26 (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (4)
online

Молло кокоша лодыгин где их селекционеры зенита их замечают
Регистрация: 14.01.2017
№9 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 21:32) #
  • -3
  •  (3)

копеечное дело как и игрок сам
Регистрация: 4.08.2016
№8 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 21:30) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Зенит провернул очередную "серую" сделку,чтобы наипать предыдущий клуб,красавцы!По наипалову Зеня выбился в лидеры,даже спам отстал... smile
Регистрация: 24.10.2007
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: dyadenka
Берегут денежку на топ защитника!

Что, выкупят обратно Бруно Трёшкина за 22?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: vlees (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
joy за 300 тысяч рублей,верим
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 21:22) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Это просто великолепная селекционная служба самого лучшего российского клуба! Берегут денежку на топ защитника!
Регистрация: 5.11.2010
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (8)

Сообщение вызывающее только ухмылки.
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:19) #
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Хитрый Лис
и давно ты в Зените работаешь?

С того дня, как ты в армию ушёл и работал до того дня, как ты вернулся. То есть 2 месяца.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В Зените практика такая - берут за 10 лямов евро, показывают за 100 тысяч рублей, разницу пилят.

и давно ты в Зените работаешь?
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:16) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Сибирь»
Лягушатников кинули, как и Ростов. В Зените практика такая - берут за 10 лямов евро, показывают за 100 тысяч рублей, разницу пилят.
И наоборот, продают Витселя за 7 - пишут за 20 - разницу пилят. joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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