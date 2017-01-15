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"Сент-Этьен": Молло перешел в "Зенит" за 500 тысяч евро, 50% мы получим себе
Президент "Сент-Этьена" Ролан Ромейер сообщил, что клуб получит от перехода полузащитника Йоана Молло из "Крыльев Советов" в "Зенит" 250 тысяч евро.
"От продажи Молло в "Зенит" мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит € 3 или 3,2 млн. Это не соответствует действительности. На самом деле - 500 тысяч евро. Мы получим 250 тысяч евро", - цитирует Ромейера But Football Club.
"От продажи Молло в "Зенит" мы должны получить 50%. Говорилось, что сумма трансфера составит € 3 или 3,2 млн. Это не соответствует действительности. На самом деле - 500 тысяч евро. Мы получим 250 тысяч евро", - цитирует Ромейера But Football Club.
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