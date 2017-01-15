Маурицио Сарри: сожалею, что пропустили гол на последних минутах

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче против "Пескары" (3:1) в 20-м туре чемпионата Италии.



"В первом тайме соперник серьезно оборонялся. Они хотели добиться ничейного результата. Мы великолепно провели второй тайм. Сожалею только, что пропустили гол на последних минутах. В итоге, мы провели хороший матч", - приводит его слова Sky Sport.