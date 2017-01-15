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Маурицио Сарри: сожалею, что пропустили гол на последних минутах

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды в матче против "Пескары" (3:1) в 20-м туре чемпионата Италии.

"В первом тайме соперник серьезно оборонялся. Они хотели добиться ничейного результата. Мы великолепно провели второй тайм. Сожалею только, что пропустили гол на последних минутах. В итоге, мы провели хороший матч", - приводит его слова Sky Sport.
Теги: Сарри Наполи Пескара
Сегодня, 21:31
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