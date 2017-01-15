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Златан Ибрагимович: матч с "Ливерпулем" получился тяжелым

Нападающий "Манчестера Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал ничью своей команды в матче против "Ливерпуля" (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.

"Мы получили только одно очко. В этой встрече мы не всегда были на вершине. Матч получился тяжелым. Мы допустили простые ошибки. Во втором тайме мы стали играть в более открытый футбол. К сожалению, победить не удалось", - цитирует Ибрагимовича ВВС.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Сегодня, 21:33
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