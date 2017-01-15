Диего Марадона: было бы приятно поработать с "Наполи"

Легендарный нападающий "Наполи" Диего Марадона заявил, что не откажется от работы в неаполитанском клубе.



"У меня привязанность и любовь к неаполитанцам. "Наполи" - как первая женщина. Эту любовь я несу уже тридцать лет. Было бы приятно поработать с "Наполи". Я хочу побед этой команды", - цитирует Марадону Sky Sport.