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"Гранада" сыграла вничью с "Осасуной"
В матче 18-го тура чемпионата Испании "Гранада" поделила очки с "Осасуной".
Чемпионат Испании
18 тур
"Гранада" - "Осасуна" 1:1
Голы: Риера, 12, Кравец, 69
"Гранада": Очоа, Фулкье, Везу (Понсе, 65), Ломбан, Табану, Агбо, Сампер, Перейра, Бога, Атцили (Буэно, 57), Кравец (Сильва, 75)
"Осасуна": Фернандес, Санхурхо, Гарсия, Клерк, Унай, Беренгер, Торрес (Мерида, 76), Чаушич, Фаусто (Ромеро, 76), Леон, Риера (Ривьер, 69)
Предупреждения: Перейра, 11, Фаусто, 13, Риера, 66, Гарсия, 67, Понсе, 72, Беренгер, 79, Табану, 83, Понсе, 90+5
Удаления: Агбо, 73, Понсе, 90+5
Чемпионат Испании
18 тур
"Гранада" - "Осасуна" 1:1
Голы: Риера, 12, Кравец, 69
"Гранада": Очоа, Фулкье, Везу (Понсе, 65), Ломбан, Табану, Агбо, Сампер, Перейра, Бога, Атцили (Буэно, 57), Кравец (Сильва, 75)
"Осасуна": Фернандес, Санхурхо, Гарсия, Клерк, Унай, Беренгер, Торрес (Мерида, 76), Чаушич, Фаусто (Ромеро, 76), Леон, Риера (Ривьер, 69)
Предупреждения: Перейра, 11, Фаусто, 13, Риера, 66, Гарсия, 67, Понсе, 72, Беренгер, 79, Табану, 83, Понсе, 90+5
Удаления: Агбо, 73, Понсе, 90+5
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