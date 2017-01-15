Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Гранада" сыграла вничью с "Осасуной"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Гранада" поделила очки с "Осасуной".

Чемпионат Испании

18 тур

"Гранада" - "Осасуна" 1:1

Голы: Риера, 12, Кравец, 69

"Гранада": Очоа, Фулкье, Везу (Понсе, 65), Ломбан, Табану, Агбо, Сампер, Перейра, Бога, Атцили (Буэно, 57), Кравец (Сильва, 75)

"Осасуна": Фернандес, Санхурхо, Гарсия, Клерк, Унай, Беренгер, Торрес (Мерида, 76), Чаушич, Фаусто (Ромеро, 76), Леон, Риера (Ривьер, 69)

Предупреждения: Перейра, 11, Фаусто, 13, Риера, 66, Гарсия, 67, Понсе, 72, Беренгер, 79, Табану, 83, Понсе, 90+5

Удаления: Агбо, 73, Понсе, 90+5
Теги: Гранада Осасуна
Сегодня, 22:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.