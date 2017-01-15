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Альваро Мората попал в сферу интересов лондонского "Челси"

Нападающий "Реала" Альваро Мората может продолжить карьеру в Англии.

В услугах испанского форварда заинтересован "Челси". По информации calciomercato.com, "аристократы" готовы сделать мадридскому клубу серьезное предложение по трансферу Мораты.
Теги: Мората Реал Челси Трансферы
Сегодня, 22:56
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