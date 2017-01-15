Хосеп Бартомеу: Месси продолжит играть за "Барселону"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что клуб не намерен отпускать своего нападающего Лионеля Месси и продлит с ним контракт.



"Я общался с семьей и представителями Месси. Он продолжит играть за "Барселону". Когда появятся конкретные новости, я их сразу сообщу", - цитирует Бартомеу официальный сайт клуба.