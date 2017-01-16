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Бибрас Натхо: Еременко сейчас нуждается в тишине

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поддержал партнёра по команде Романа Ерёменко, дисквалифицированного на два года из-за положительного допинг-теста.

"Дисквалификация Ерёменко стала тяжёлым ударом для ЦСКА, ведь он не только наш друг, но и важный для команды футболист. Мы не располагаем обоймой из 18-20 равнозначных игроков. У нас достаточно короткая "скамейка", и потеря даже одного человека сказывается на коллективе, тем более такого классного игрока.

Наши жёны иногда переписываются. Роме нужно немножко времени, чтобы успокоиться, прийти в себя. Он сейчас нуждается в тишине. Если у нас будет возможность, постараемся ему помочь", - цитирует Натхо "Чемпионат".
Теги: Натхо Еременко ЦСКА
Сегодня, 00:28
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№2 Написал: viktor800 Золотое Болото Империи (Сегодня, 00:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
Тсс!!!
Не храпеть!
Ерёма думатъ будет...


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There is no peace Spartacus!
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:32) #
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он что трансфер?
Регистрация: 7.12.2016
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