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Массимо Каррера: в "Спартак" я попал именно при Аленичеве, искренне желаю ему удачи

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, как относится к бывшему главному тренеру красно-белых Дмитрию Аленичеву.

- "Спартак" начинал сезон под руководством Дмитрия Аленичева, а ушел на зимний перерыв под вашим началом – причем первым. Болельщики и специалисты не прекращают обсуждать, чья в этом главная заслуга – бывшего тренера или нынешнего…

– Всего "Спартака". И тренеров, и игроков, и руководящего состава, и персонала клуба. И болельщиков тоже – они у команды уникальные! Между прочим, сразу же после моего назначения прошла встреча с представителями тифози, мы посмотрели друг другу в глаза. Это важно!

Что касается тренеров, то не нужно сталкивать нас лбами. В штаб я попал именно при Аленичеве в роли его ассистента, и искренне желаю Дмитрию удачи в дальнейшем! Отставки – неотъемлемая часть нашей профессии, через них проходят, наверное, все. И это не повод для уныния, а возможность перезарядить батарейки. Кстати, мои жена и дочь недавно видели Дмитрия в Милане, куда он приезжал на стажировку в одноименный клуб.

- Вы знаете детали отставки Аленичева и несостоявшегося назначения Бердыева? Ведь именно то, что сошлись два этих фактора, сделало вас главным тренером.

– Если честно, не в курсе всех деталей, хотя, конечно, кое-что слышал. Вряд ли мне имеет смысл заострять на этом внимание. Это, скорее, вопрос к руководству "Спартака". Я же, повторяю, попал тогда в такое пекло, что не было ни времени, ни желания вникать в аспекты, не касавшиеся положения дел в команде, – цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Аленичев
Сегодня, 00:33
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4
(1)
№4 Написал: пушкин спб (Сегодня, 01:03) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
даже как-то неудобно перед Каррерой, за то, что ему пришлось стоять рядом с эти

Да, мы все такие нежные, с еще неустойчивой, ранимой психикой. И этот тут, сво..., со своими вопросами.
Вот как теперь чемпионами становиться. disappointed
Регистрация: 14.11.2012
№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 00:56) #
  • +1
  •  (5)

журналист- типичное говно, даже как-то неудобно перед Каррерой, за то, что ему пришлось стоять рядом с этим перцем и отвечать на его бабьи вопросы persevere
Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: пушкин спб (Сегодня, 00:47) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Апеннинское лицемерие: подсидел мужика, а теперь, типа, кули делать, удачи тебе, Дюмон.
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да , Каррера с корабля на бал нежданчиком .
Регистрация: 23.09.2016
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