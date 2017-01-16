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"Севилья" остановила "Реал", забив два гола в концовке встречи

В матче 18-го тура чемпионата Испании дома одержала драматичную победу над мадридским "Реалом". Таким образом хозяева, занимающие второе место в турнирной таблице, приблизились к "сливочным", отрыв теперь составляет одно очко.

Подопечные Зидана прервали серию из 40 встреч без поражений.

Чемпионат Испании. 18 тур

"Севилья" - "Реал Мадрид" - 2:1

Голы: Роналду, 67 (пен.), Рамос, 87 (авт.), Йоветич, 90+2

"Севилья": Рико - Пареха, Эскудеро, Мариано, Рами - Насри, Иборра, (Сарабия, 81), Витоло, Нзонзи, Васкес, (Йоветич, 67), - Бен-Йеддер.

"Реал Мадрид": Навас - Варан, Рамос, Начо, Марсело - Модрич, Каземиро, Кроос, (Ковачич, 77), Карвахаль - Бензема, Роналду.

Предупреждения: Иборра, 37, Насри, 82, Марсело, 86.
Теги: Севилья Реал
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