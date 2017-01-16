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"Ювентус" потерпел поражение от "Фиорентины"

В матче 20-го тура первенства Италии "Фиорентина" дома одержала победу над "Ювентусом".

Чемпионат Италии. 20 тур

"Фиорентина" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Калинич, 37, Бадель, 54, Игуаин, 58

"Фиорентина": Тэтэрушану, Оливера, Астори, Родригес, Кьеза (Тельо, 81), Санчес, Фалеро, Бадель, Валеро (Иличич, 85), Калинич, Бернардески (Кристофоро, 76)

"Ювентус": Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Барцальи (Манджукич, 79), Хедира, Стураро (Пьяца, 61), Маркизио (Ринкон, 77), Куадрадо, Игуаин, Дибала

Предупреждения: Стураро, 26, Фалеро, 29, Кьеллини, 33, Кьеза, 53.
Теги: Ювентус Фиорентина
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