Гол Садио Мане помог сборной Сенегала обыграть Тунис

В матче 1-го тура группы B Кубка африканских наций сборная Туниса уступила команде Сенегала.



В другом матче группы B ранее сборная Алжира сыграла вничью с командой Зимбабве (2:2). В матчах 2-го тура группы B Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.



Кубок африканских наций. 1-й тур.



Группа B



Тунис - Сенегал - 0:2



Голы: 0:1 - Мане, 10 (пен); 0:2 - Мбоджи, 30