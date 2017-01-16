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Гол Садио Мане помог сборной Сенегала обыграть Тунис

В матче 1-го тура группы B Кубка африканских наций сборная Туниса уступила команде Сенегала.

В другом матче группы B ранее сборная Алжира сыграла вничью с командой Зимбабве (2:2). В матчах 2-го тура группы B Тунис сыграет с Алжиром, а Сенегал встретится с Зимбабве.

Кубок африканских наций. 1-й тур.

Группа B

Тунис - Сенегал - 0:2

Голы: 0:1 - Мане, 10 (пен); 0:2 - Мбоджи, 30
Теги: Сборная Сенегала
Сегодня, 00:53
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