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"Монако" разгромил "Марсель" и вышел на первое место чемпионата Франции

"Монако" разгромили "Марсель" в матче 20-го тура чемпионата Франции. Монегаски благодаря этой победе вышли на первое место чемпионата Франции.

Чемпионат Франции. 20 тур

"Марсель" - "Монако" - 1:4

Голы: Лемар, 15, Фалькао, 21, Роланду, 28, Силва, 45, 56

"Марсель": Пеле - Фанни, Рекик, (Дория, 59), Сакаи, Роланду - Лопес, Венкер, Товен, (Хауи, 89), Замбо, Кабелла, (Сарр, 57), - Гомис.

"Монако": Субашич - Глик, Фабиньо, Сидибе, Жемерсон - Бакайоко, Бернарду Силва, (Мбаппе, 90), Лемар, Туре - Фалькао, (Каррильо, 87), Жермен, (Моутинью, 81).

Предупреждения: Силва, 34, Лопес, 65.
Теги: Монако Марсель
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