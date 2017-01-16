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Массимо Каррера: мне давно импонирует Адриано, он ничуть не слабее Бакки

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что высоко оценивает уровень нападающего Луиса Адриано, который в ближайшее время присоединится к красно-белым.

"Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, он способен помочь в достижении целей, которые мы ставим. Да, в последнее время у него были проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное.

Применительно к "Милану", в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но в моем понимании Луис Адриано ничуть не слабее колумбийца.

Верю, бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луис будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой", - передает слова Карреры "СЭ".
Теги: Каррера Спартак Адриано
Сегодня, 01:34
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