Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" сделал бесплатным вход на стадион для болельщиков "Спартака"

Коммерческий директор "Краснодара" Арам Фундукян сообщил, что для фанатов "Спартака" вход на матч 18-го тура премьер-лиги будет бесплатным. Встреча "Краснодар" - "Спартак" состоится 5 марта.

"Вход в фанатский сектор для болельщиков "Спартака" бесплатный, на прошлой игре они не матерились и не жгли пиротехнику.

Максимальная квота - 3 тыс., точное количество заявляет клуб-гость, под эту цифру и выделяем билеты", - написал Фундукян в Твиттере.
Теги: Краснодар Спартак
Сегодня, 01:39
Напечатать
0
(1)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.