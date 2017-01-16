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Антон Миранчук: Семин вызвал к себе и сказал, что рассчитывает на меня

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал о своих ощущениях от возвращения в стан железнодорожников из аренды в эстонской "Левадии".

"Безусловно, рад возвращению в "Локомотив", очень приятно, в том числе и в психологическом плане. Чувствую себя здесь, как в родном доме. После возвращения уже общался с главным тренером команды - Юрием Сёминым.

Сразу после окончания аренды в Эстонии я приехал на базу на тренировку. Юрий Павлович вызвал к себе и сказал, что все в моих руках и он рассчитывает на меня. Отметил, что самое главное - усердно работать. Через год заканчивается контракт? У меня только одно желание - остаться в "Локомотиве".

Насколько моя карьера зависит от будущего брата? В футболе нас рассматривают как отдельных личностей, и в этой ситуации мы никак друг к другу не относимся. Если Алексей вдруг уйдет из команды, это не значит, что я пойду за ним. У каждого из нас своя судьба, своя карьера.

Физические данные у нас совершенно точно одинаковые. А вообще, считаю, что Леша просто чуть раньше показал себя, а мне еще предстоит это сделать. Думаю, у меня все получится и мы оба будем играть на одинаково хорошем уровне", - цитируют Антона Миранчука "Известия".
Теги: Миранчук Ан. Локомотив
Сегодня, 01:59
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