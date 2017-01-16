Уэйн Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)

Нападающий "Манчестер Юнайтеда" Уэйн Руни перед началом матча с "Ливерпулем" (1:1) спас телекомментаторов от попадания в них мячом.Комментаторы находились на бровке поля во время разминки манкунианцев и капитан "Юнайтед" отбил летевший в них мяч.