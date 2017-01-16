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Тульский "Арсенал" представил нового тренера вратарей - Вячеслава Чанова

Тульский "Арсенал" подписал контракт с тренером вратарей Вячеславом Чановым, сообщается на официальном сайте "канониров".

Напомним, Чанов больше 15 лет проработал в столичном ЦСКА. Под его руководством тренировались Игорь Акинфеев, Владимир Габулов и Вениамин Мандрыкин. В последнее время специалист был тренером вратарей молодежного состава армейцев.
Теги: Арсенал Тула Чанов
Сегодня, 02:35
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