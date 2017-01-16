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Форвард "Локомотива" Эзекиль Хенти продолжит карьеру в ОАЭ

Нападающий "Локомотива" Эзекиль Хенти перешел в "Банияс", информирует твиттер команды из Объединенных Арабских Эмиратов.

Форвард "Локомотива" Эзекиль Хенти продолжит карьеру в ОАЭ
Теги: Локомотив Хенти
Сегодня, 02:56
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