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Массимо Каррера: о Джикии позитивно отзывался Черчесов, а возраст Самедова меня не смущает

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, почему в команде появились защитник Георгий Джикия и полузащитник Александр Самедов.

"Нам требовался сильный защитник, причем именно с российским паспортом. Мы остановили свой выбор на Джикии, который является прочным кандидатом в сборную. Кстати, я получил позитивные отзывы об этом исполнителе и от Станислава Черчесова, с которым мы общаемся.

Возраст Самедова меня не смущает. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Самедов - классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него всё в порядке, ведь я с ним общался. А без нее в "Спартаке" делать нечего", - цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 03:33
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