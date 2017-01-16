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"Терек" просматривает защитника "молодежки" "Спортинга" с российским паспортом

Защитник с российским паспортом Томас Рукас находится на просмотре в "Тереке", информирует официальный сайт грозненцев.

20-летний футболист выступал в последние годы за испанский "Хетафе" Б (дивизион 3) и португальские "Спортинг" Б (Д2) и "Униао Лейрию".

В воскресенье "Терек" прибыл в Турцию, где проведет два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.
Теги: Терек
Сегодня, 03:45
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