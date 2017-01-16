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Вчера 23:49
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Вчера 23:21
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Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге (1)
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Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд (4)
Вчера 22:33
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"Гранада" сыграла вничью с "Осасуной"
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"Коринтианс" заблокировал переход Роберто Мойзеса в ЦСКА (5)
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Месут Озил: мне очень комфортно в Лондоне
Вчера 20:32
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"Ницца" и "Метц" сыграли вничью
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Андрей Ярмоленко: чемпионат России повыше уровнем украинской лиги, но я туда не поеду (39)
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Вчера 19:01
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"Эвертон" устроил разгром "Манчестер Сити" (7)
"Эвертон" устроил разгром "Манчестер Сити" (7)
"Терек" просматривает защитника "молодежки" "Спортинга" с российским паспортом
Защитник с российским паспортом Томас Рукас находится на просмотре в "Тереке", информирует официальный сайт грозненцев.
20-летний футболист выступал в последние годы за испанский "Хетафе" Б (дивизион 3) и португальские "Спортинг" Б (Д2) и "Униао Лейрию".
В воскресенье "Терек" прибыл в Турцию, где проведет два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.
20-летний футболист выступал в последние годы за испанский "Хетафе" Б (дивизион 3) и португальские "Спортинг" Б (Д2) и "Униао Лейрию".
В воскресенье "Терек" прибыл в Турцию, где проведет два подготовительных сбора к весенней части чемпионата.
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