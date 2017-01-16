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"Реал" прервал серию из 40 матчей без поражений

"Реал" на выезде проиграл "Севилье" (1:2) в первенстве Испании и тем самым потерпел первое поражение в сезоне и прервал беспроигрышную серию из 40 матчей.

Последний раз подопечные Зинедина Зидана проигрывали в апреле 2016 года в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Вольфсбурга" (0:2).

В 40 матчах без поражений "Реал" одержал 30 побед и десять раз сыграл вничью.
Теги: Реал
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