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Зинедин Зидан: мы знали, что когда-нибудь проиграем

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Севильи" (1:2) в чемпионате Испании. Напомним, мадридцы прервали свою серию из 40 игр без поражений.

"Мы знали, что когда-нибудь мы проиграем. Концовка получилась обидной, ведь к 85-й минуте мы выигрывали. Нам ничего не остается, кроме как принять поражение. Это футбол.

Я все равно горжусь своими игроками, а у "Севильи" - отличная команда, которая доставила нам трудности. Автогол Рамоса? Из-за этого ничего не поменяется, он останется лидером команды", - цитирует Зидана Sport.es.
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 03:59
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