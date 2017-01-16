Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Массимо Каррера: живу в Тарасовке, в марте планируем искать квартиру

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о том, что живет на клубной базе в Тарасовке и не испытывает проблем.

– 2016 год вы встречали в роли помощника Антонио Конте в сборной Италии, а январь 2017-го – уже в качестве главного тренера "Спартака", который стал зимним чемпионом России. Как вам настолько резкая перемена в карьере?

– Не только в карьере, а в жизни в целом! Пока ничего, справляюсь (смеется).

– Где провели рождественские праздники?

– В Италии. Очень хотелось побыть во время каникул на родине в кругу родных и друзей.

– В России все еще живете без семьи в Тарасовке?

– Да, пока на базе, но в марте планируем с женой переехать в квартиру в городе. Ну а до наступления весны у нас сплошные зарубежные сборы. Да и первый матч после перерыва у "Спартака" в Краснодаре, куда команда, возможно, полетит напрямую из Испании, завершив последний этап подготовки. Так что до Москвы мне еще месяца два.

– А как вам жилось в Тарасовке минувшими летом и осенью?

– Прекрасно! Это очень приятное и уютное место. Там меня окружают позитивные люди, с которым сложились хорошие отношения. Нет никаких бытовых проблем, все мои мысли – только о работе. Что еще нужно человеку, неожиданно не только для окружающих, но и для себя самого ставшему главным тренером "Спартака"?

СЭ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 08:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.