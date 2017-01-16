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Бывший спартаковец Александр Козлов подписал контракт с "Окжетпесом"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов подписал контракт с "Окжетпесом", информирует официальный сайт казахстанской команды.

Сообщается, что форвард заключил соглашение сроком на один год. Напомним, Козлов выступал за "Спартак" с 2010 по 2016 год, затем перешел в "Тосно", а потом - в "Факел".
Теги: Козлов
Сегодня, 08:23
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№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 08:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ОкжетПЕС
Регистрация: 16.08.2010
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