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Роман Орещук: Бердыев еще в 2012 году говорил, что Руди игрок уровня "Баварии"

Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал о том, что бывший главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в 2012 году хотел видеть в Казани полузащитника Себастьяна Руди.

"В 2012 году Курбан Бекиевич очень хотел купить Руди. Он тогда еще говорил, что это игрок уровня "Баварии", - написал Орещук в Твиттере.

Сегодня Руди выступает за "Хоффенхайм". Футболист подписал контракт с "Баварией", он начнет действовать с 1 июля 2017 года.
Теги: Бердыев Орещук Бавария
Сегодня, 08:28
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