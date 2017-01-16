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Доменико Кришито: в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" защитник не нужен?

Защитник "Зенита" Доменико Кришито прокомментировал переход своего одноклубника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Вам не нужен защитник?" – написал Кришито в Инстаграме главного тренера китайского клуба Фабио Каннаваро под фотографией Витселя.

"Может быть, мой друг", – ответил итальянский специалист соотечественнику.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 08:54
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