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Криштиану Роналду догнал Уго Санчеса по количеству забитых пенальти

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду сравнялся с Уго Санчесом по количеству забитых пенальти в чемпионате Испании.

Португалец в воскресенье реализовал 11-метровый в матче против "Севильи" (1:2). Этот гол с пенальти стал 56-м для Роналду в составе "Реала" в испанском первенстве.

В этом сезоне Роналду провел 13 матчей в чемпионате, в которых забил 12 мячей.

СЭ
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 09:16
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