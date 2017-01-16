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Валерий Петраков: наше поле 100 процентов не будет готово к игре с "Ростовом"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил о проблемах в преддверии матча с "Ростовом" в 18-м туре премьер-лиги.

"Пока нет ясности с первым матчем. Играем с "Ростовом" в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово.

Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть", - цитирует Петракова "Советский спорт".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 09:37
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№3 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Слава богу,что в нашем чемпионате не играет команда из Верхоянска или Оймякона.Всё к Европе задницей жмёмся,а ведь все успехи наших команд связаны с чемпионатом "весна-лето"!!!Но господина Мудилко это мало волнует,в кабинете тепло и не капает сверху!
Регистрация: 2.04.2012
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Девятикратные
Это ж только Спартак при минус 11 в Томске на снегу играет - другим ни-ни..


Мы их и при -20ти порвём ! smirk
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 09:49) #
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А играйте в Ростове smiley С Локо две игры сыграли в Москве, теперь и с Ростовым можно... Может и они деньжат подбавят, хотя не такая богатая команда как Локомотив wink Это ж только Спартак при минус 11 в Томске на снегу играет - другим ни-ни..


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Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
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