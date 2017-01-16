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Валерий Петраков: наше поле 100 процентов не будет готово к игре с "Ростовом"
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков сообщил о проблемах в преддверии матча с "Ростовом" в 18-м туре премьер-лиги.
"Пока нет ясности с первым матчем. Играем с "Ростовом" в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово.
Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть", - цитирует Петракова "Советский спорт".
"Пока нет ясности с первым матчем. Играем с "Ростовом" в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово.
Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть", - цитирует Петракова "Советский спорт".
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