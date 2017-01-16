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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке
Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение о финансовой составляющей клубов российской премьер-лиги.
"Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы "Рубин", условно, тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке.
А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только "Спартак" и "Зенит", наверное, конкурировали бы за золото", - цитирует Аршавина "Газета.ru".
"Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы "Рубин", условно, тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке.
А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только "Спартак" и "Зенит", наверное, конкурировали бы за золото", - цитирует Аршавина "Газета.ru".
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