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Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин высказал мнение о финансовой составляющей клубов российской премьер-лиги.

"Сегодня в "Рубине" сумасшедшие деньги, потому что руководство Татарстана хочет их вкладывать. У РЖД проблемы. Но через три дня все может измениться, правильно? А если бы "Рубин", условно, тратил столько, сколько зарабатывает, он бы никогда даже не мечтал о Миранчуке.

А если бы все команды в РФПЛ могли тратить столько, сколько зарабатывают, то вообще только "Спартак" и "Зенит", наверное, конкурировали бы за золото", - цитирует Аршавина "Газета.ru".
Теги: Аршавин Рубин
Сегодня, 09:41
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№6 Написал: Академия (Сегодня, 11:27) #
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что то он часто наш клуб критикует. обидели чем?
Регистрация: 20.06.2016
№5 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 11:19) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: wir sind die besten
Глупость сказал, т.к. не работает обычная арифметика в трансферных делах...а 2 х 2 = 4, ну это и так понятно.


И пример - Ростов . В прошлом сезоне с долгами играли и ничего , - серебро ! В Е.К. тоже неплохо выступаем .
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Кирилл (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Если бы Зенит столько тратил, сколько зарабатывал-играл бы во 2-ой лиге Ленинградской области....))))))

Я боюсь с их тратами на стадион , они бы во второй лиге чемпионата Гондураса максимум могли играть))
Регистрация: 22.07.2016
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы Зенит столько тратил, сколько зарабатывал-играл бы во 2-ой лиге Ленинградской области....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:36) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Глупость сказал, т.к. не работает обычная арифметика в трансферных делах...а 2 х 2 = 4, ну это и так понятно.
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 10:06) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ципсоед опять язык развязался ....
Регистрация: 18.03.2012
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