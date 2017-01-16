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Александр Касьян и Кирилл Погребняк разорвали свои контракты с "Томью"

Нападающие Александр Касьян и Кирилл Погребняк расторгли контракты с "Томью". Об этом стало известно от спортивного директора клуба Игоря Кудряшова.

"Погребняк и Касьян разорвали контракты с клубом через палату", - передает слова Кудряшова ТАСС.
Теги: Томь
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