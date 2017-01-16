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Александр Козлов: конечно, мечтаю вернуться в "Спартак"

Бывший форвард "Спартака" Александр Козлов прокомментировал свой переход в казахстанский "Окжетпес".

"В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен "Окжетпес". Думал недолго и согласился.

Конечно, мечтаю вернуться в "Спартак". Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а "Спартак" является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в "Спартак", но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь "Окжетпесу".

Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в "Спартаке" я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал.

Еще памятен матч против "Челси" в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота "Анжи" в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми", - цитирует Козлова официальный сайт "Окжетпеса".
Теги: Козлов Спартак
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
...Да, я мечтаю вернуться в "Спартак"...

А что ты сделал для этого, дорогой друг? Чем ты запомнишься болельщикам? Заменой Тихонова?
Регистрация: 23.11.2009
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