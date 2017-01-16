Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:41
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (6)
Андрей Аршавин: если бы "Рубин" тратил столько, сколько зарабатывает, он бы даже не мечтал о Миранчуке (6)
03:33
Массимо Каррера: о Джикии позитивно отзывался Черчесов, а возраст Самедова меня не смущает (4)
Массимо Каррера: о Джикии позитивно отзывался Черчесов, а возраст Самедова меня не смущает (4)
Вчера 23:49
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Хосе Соса отказался переходить в "Фенербахче"
Вчера 23:21
Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге (1)
Гиа Григалава: сразу после ухода из "Анжи" поставил себе задачу снова играть в премьер-лиге (1)
Вчера 22:46
Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд (6)
Олег Терёхин: я бы увеличил премьер-лигу до 20 команд (6)
Вчера 22:33
"Гранада" сыграла вничью с "Осасуной"
"Гранада" сыграла вничью с "Осасуной"
Вчера 22:20
"Коринтианс" заблокировал переход Роберто Мойзеса в ЦСКА (5)
"Коринтианс" заблокировал переход Роберто Мойзеса в ЦСКА (5)
Вчера 21:49
Сергей Овчинников: Еременко - профи высочайшего уровня (16)
Сергей Овчинников: Еременко - профи высочайшего уровня (16)
Александр Козлов: конечно, мечтаю вернуться в "Спартак"
Бывший форвард "Спартака" Александр Козлов прокомментировал свой переход в казахстанский "Окжетпес".
"В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен "Окжетпес". Думал недолго и согласился.
Конечно, мечтаю вернуться в "Спартак". Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а "Спартак" является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в "Спартак", но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь "Окжетпесу".
Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в "Спартаке" я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал.
Еще памятен матч против "Челси" в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота "Анжи" в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми", - цитирует Козлова официальный сайт "Окжетпеса".
"В конце прошлого года я обратился к своему агенту с просьбой подыскать мне клуб. Хотел больше играть. И мне был предложен "Окжетпес". Думал недолго и согласился.
Конечно, мечтаю вернуться в "Спартак". Любой футболист хочет играть в топ-клубе, а "Спартак" является таковым – он топ-клуб в России. Да, я мечтаю вернуться в "Спартак", но сейчас все мои мысли – о моей новой команде. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы помочь "Окжетпесу".
Какой матч в составе красно-белых запомнился больше всего? Таких матчей немало. Один из них – когда Андрей Тихонов завершал свою карьеру, и в его прощальном матче в "Спартаке" я вместо него вышел на замену. Это было символично – он заканчивал карьеру, а я только начинал.
Еще памятен матч против "Челси" в Лиге чемпионов. И конечно, гол в ворота "Анжи" в чемпионате России. Эмоции были непередаваемыми", - цитирует Козлова официальный сайт "Окжетпеса".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.