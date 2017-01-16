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Георги Миланов: восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много
Полузащитник ЦСКА Георги Миланов считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство.
"Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.
Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же "Спартака". Можете не сомневаться: мы сделаем всё, чтобы выправить ситуацию", - цитирует Миланова "BobSoccer".
"Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.
Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же "Спартака". Можете не сомневаться: мы сделаем всё, чтобы выправить ситуацию", - цитирует Миланова "BobSoccer".
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