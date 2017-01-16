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Георги Миланов: восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов считает, что его команда еще способна побороться за чемпионство.

"Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от "Спартака" - не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат.

Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же "Спартака". Можете не сомневаться: мы сделаем всё, чтобы выправить ситуацию", - цитирует Миланова "BobSoccer".
Теги: Миланов ЦСКА
Сегодня, 10:38
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№3 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:21) #
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Цитата: serega_user
От нынешнего это прилично. Спартак который сегодня не сильнее, а организованнее и это сыграет им на руку весной, ждать осечек глупо, поэтому нужно свои матчи удачно играть, а там к 30 туру все видно будет.

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Регистрация: 7.12.2016
№2 Написал: gena26 (Сегодня, 11:11) #
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Ваши потенциальные конкуренты Уфа того же мнения
Регистрация: 14.01.2017
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
От нынешнего это прилично. Спартак который сегодня не сильнее, а организованнее и это сыграет им на руку весной, ждать осечек глупо, поэтому нужно свои матчи удачно играть, а там к 30 туру все видно будет.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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