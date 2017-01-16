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Жозе Моуринью: Клопп подумал, что я собираюсь требовать удаления Фирмино

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о своей стычке с наставником "Ливерпуля" Юргеном Клоппом в конце матча чемпионата Англии (1:1).

"Клопп подумал, что я собираюсь требовать удаления Фирмино. Но, вообще-то, я не собирался этого делать.

Игра была вполне корректной, футболисты играли профессионально, а судья очень хорошо выполнил свою работу. Думаю, эта игра стала хорошей рекламой премьер-лиги по всему миру", - цитирует Моуринью Gaol.
Теги: Моуринью Клопп
Сегодня, 10:45
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