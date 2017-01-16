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Вратарь Давид Юрченко перейдет из "Анжи" в "Урал"

Вратарь "Анжи" Давид Юрченко продолжит карьеру в "Урале", передает "Матч ТВ".

Сообщается, что 30-летний голкипер оформит трансфер в екатеринбургский клуб уже в ближайшее время.
Теги: Юрченко Урал Анжи
Сегодня, 10:51
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