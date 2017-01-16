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Для ЦСКА полноценный трансфер Алексея Ионова может обойтись в 3 млн евро

Полузащитник "Динамо" Алексей Ионов, выступающий на правах аренды в ЦСКА, может перебраться в армейский клуб на постоянной основе, передает "СЭ".

Сообщается, что армейцы могут выкупить трансфер 27-летнего Ионова за 3 миллиона евро, однако такой вариант маловероятен. При этом зарплата футболиста составляет 2,8 миллиона евро в год.
Теги: ЦСКА Ионов Динамо
Сегодня, 11:27
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