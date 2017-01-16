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Массимо Каррера: нам не надо думать, что отрыв в пять очков - это много

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне премьер-лиги.

– Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.

Что касается моего соглашения со "Спартаком", то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.

– И все-таки: пять очков отрыва – это много или мало?

– Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю "Зенит" очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер.

Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его.

"Краснодар" очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь "Зенит" и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного, – цитирует Карреру "СЭ".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 11:46
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(3)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
В гостях вас хорошенько потреплют, все-таки в первом круге самые важные матчи были дома.
Обозленные Ростов, ЦСКА, Краснодар, Локо. Дома с Зиной и Тереком.
Пять очков могут улетучится вмиг, да и судьи на выезде не будут столь лояльными.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Пять очков - это два неудачных матча с одной стороны и два удачных - с другой.
Чемпион определится в 29 туре.


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№2 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:55) #
  • 0
  •  (8)

5 очков за 13 туров это ваще не отрыв, это не куя, его нет.
всё покажет только уровень игры и, конечно, любимого зеней, судейства
Регистрация: 7.12.2016
№1 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:49) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
чтоб кусками не читать
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Регистрация: 21.12.2010
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