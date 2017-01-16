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Массимо Каррера: нам не надо думать, что отрыв в пять очков - это много
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о борьбе за чемпионство в текущем сезоне премьер-лиги.
– Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.
Что касается моего соглашения со "Спартаком", то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.
– И все-таки: пять очков отрыва – это много или мало?
– Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю "Зенит" очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер.
Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его.
"Краснодар" очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь "Зенит" и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного, – цитирует Карреру "СЭ".
– Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.
Что касается моего соглашения со "Спартаком", то пока оно действует до конца следующего сезона. И мои мысли сейчас не о новом договоре, а о зимних сборах.
– И все-таки: пять очков отрыва – это много или мало?
– Нам надо думать, что мало. По-прежнему считаю "Зенит" очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу очень опытный и грамотный тренер.
Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его.
"Краснодар" очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь "Зенит" и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного, – цитирует Карреру "СЭ".
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