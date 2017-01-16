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Сергей Овчинников: для Акинфеева 2016-й год получился просто феноменальным
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение об успехах вратаря команды Игоря Акинфеева в прошедшем году.
"Не понимаю вопроса про Лигу чемпионов. В чем проблема? В том, что пропускает голы? Так все пропускают голы. Ну, выдумал кто-то этот "рекорд". Хотя масса вратарей пропускает большое количество мячей. А сколько Игорь выручает? Уму непостижимо. Его регулярно признают игроком матча, его выделяют тренеры соперников. Пропускает же не только Акинфеев, а вся команда. Давайте тогда учитывать, что когда ЦСКА забивает, то и Игорь тоже забивает.
2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сейвов - это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом.
Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев - это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная - это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить.
Игорь проводит сезон на высочайшем уровне. И ведь все забывают про две тяжелейшие травмы. Это на самом деле высокая оценка его карьеры, потому что с подобными повреждениями таких высот мало кто добивался. А его настоящие рекорды?! Допустим, количество игр, число сухих матчей. Но ему же всего 30 лет! Показатель!" - цитирует Овчинникова "СЭ".
"Не понимаю вопроса про Лигу чемпионов. В чем проблема? В том, что пропускает голы? Так все пропускают голы. Ну, выдумал кто-то этот "рекорд". Хотя масса вратарей пропускает большое количество мячей. А сколько Игорь выручает? Уму непостижимо. Его регулярно признают игроком матча, его выделяют тренеры соперников. Пропускает же не только Акинфеев, а вся команда. Давайте тогда учитывать, что когда ЦСКА забивает, то и Игорь тоже забивает.
2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сейвов - это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом.
Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев - это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная - это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить.
Игорь проводит сезон на высочайшем уровне. И ведь все забывают про две тяжелейшие травмы. Это на самом деле высокая оценка его карьеры, потому что с подобными повреждениями таких высот мало кто добивался. А его настоящие рекорды?! Допустим, количество игр, число сухих матчей. Но ему же всего 30 лет! Показатель!" - цитирует Овчинникова "СЭ".
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