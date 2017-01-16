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Сергей Овчинников: для Акинфеева 2016-й год получился просто феноменальным

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказал мнение об успехах вратаря команды Игоря Акинфеева в прошедшем году.

"Не понимаю вопроса про Лигу чемпионов. В чем проблема? В том, что пропускает голы? Так все пропускают голы. Ну, выдумал кто-то этот "рекорд". Хотя масса вратарей пропускает большое количество мячей. А сколько Игорь выручает? Уму непостижимо. Его регулярно признают игроком матча, его выделяют тренеры соперников. Пропускает же не только Акинфеев, а вся команда. Давайте тогда учитывать, что когда ЦСКА забивает, то и Игорь тоже забивает.

2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сейвов - это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом.

Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев - это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная - это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить.

Игорь проводит сезон на высочайшем уровне. И ведь все забывают про две тяжелейшие травмы. Это на самом деле высокая оценка его карьеры, потому что с подобными повреждениями таких высот мало кто добивался. А его настоящие рекорды?! Допустим, количество игр, число сухих матчей. Но ему же всего 30 лет! Показатель!" - цитирует Овчинникова "СЭ".
Теги: Овчинников Акинфеев
Сегодня, 11:58
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8
(1)
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 12:53) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Сборная это дом для престарелых, нужно было после провального мундиаля ее омолаживать. А так это сборная Мутки, не более.
Ну и если игру вратаря нельзя рассматривать в отрыве от команды, то для Акинфеева прошлый год был провальным и на Евро и в ЛЧ.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: кандид (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)

Кукушка хвалит Петуха!
Регистрация: 29.09.2016
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:40) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
На фоне других игроков ЦСКА был явно лучше


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: gena26
На Евро был лучшим в сборной, но в ЧР просто дырка


Когда команда занимает последнее место в группе на ЧЕ и в ЛЧ и промежуточное 3-е место в ЧР после прошлогоднего чемпионства, я бы постеснялся говорить о "феноменальном" успехе любого игрока этих команд.
Регистрация: 29.11.2014
№4 Написал: solig65 (Сегодня, 12:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж...< феноменальный!!!> такой антирекорд установил...САМЫЙ ДЫРЯВЫЙ ВРАТАРЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.. Опозорил Россию...
Регистрация: 21.07.2016
№3 Написал: gena26 (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (2)

На Евро был лучшим в сборной, но в ЧР просто дырка
Регистрация: 14.01.2017
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вчера мало наговорили по этому поводу, что решили и сегодня запостить?


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Доброжелатель, долби уж до конца списка!
Что только первую страницу-то ?
Регистрация: 19.09.2011
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:11) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Мухоморы не жри.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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