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"Рубин" в составе 27 игроков отправился на сбор в Испанию
Утром 16 января чартером из Казани "Рубин" отправился в Малагу. Оттуда на автобусе команда доберется до Сотогранде, где проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье.
В Испанию в составе "Рубина" отправились 27 футболистов.
Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.
Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрём, Мориц Бауэр.
Полузащитники: Гёкдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.
Полузащитники Янн Мвила и Максим Лестьенн присоединятся к команде уже в Испании. На первом учебно-тренировочном сборе, который продлится до 26 января, запланирован один контрольный матч.
ФК "Рубин"
В Испанию в составе "Рубина" отправились 27 футболистов.
Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.
Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрём, Мориц Бауэр.
Полузащитники: Гёкдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.
Полузащитники Янн Мвила и Максим Лестьенн присоединятся к команде уже в Испании. На первом учебно-тренировочном сборе, который продлится до 26 января, запланирован один контрольный матч.
ФК "Рубин"
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