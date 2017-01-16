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"Рубин" в составе 27 игроков отправился на сбор в Испанию

Утром 16 января чартером из Казани "Рубин" отправился в Малагу. Оттуда на автобусе команда доберется до Сотогранде, где проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом межсезонье.

В Испанию в составе "Рубина" отправились 27 футболистов.

Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрём, Мориц Бауэр.

Полузащитники: Гёкдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.

Полузащитники Янн Мвила и Максим Лестьенн присоединятся к команде уже в Испании. На первом учебно-тренировочном сборе, который продлится до 26 января, запланирован один контрольный матч.

ФК "Рубин"
Теги: Рубин
Сегодня, 12:19
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