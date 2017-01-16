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"Спартак" объявил о подписании контракта с Александром Самедовым (фото)

ФК "Спартак-Москва" и ФК "Локомотив" заключили трансферный контракт о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова, информирует официальный сайт красно-белых.

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. С красно-белыми Александр завоевал Кубок России-2002/2003.

Сегодня Самедов подписал со "Спартаком" контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.

"Спартак" объявил о подписании контракта с Александром Самедовым (фото)
Теги: Спартак Самедов
Сегодня, 12:30
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15
(8)
№15 Написал: ubica (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Давай ,Саня....Удачи...


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Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:29) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи Санчо!)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:05) #
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Болеет за:
ЦСКА
Кстати, с Самедовым был завоеван последний (на данный момент) трофей Спартака.
Возможно с ним вернутся и трофеи)
Регистрация: 12.02.2014
№12 Написал: Кристоф (Сегодня, 13:04) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: михаил555
Он начинает вспоминать,не тот ли это Саня,который красно-белым средний палец показывал,доведя их до бледно-розового психоза.

как там в фнл дела?
Регистрация: 16.08.2008
№11 Написал: михаил555 Москва (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: капля никотина
У Родионова всегда лицо только что похоронившего всех родственников человека.

Он начинает вспоминать,не тот ли это Саня,который красно-белым средний палец показывал,доведя их до бледно-розового психоза.
Регистрация: 20.01.2011
№10 Написал: TASSAY Казахстан (Сегодня, 12:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Завтра ждем Адриано и давай ОАЭ.
Регистрация: 10.03.2015
№9 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 12:54) #
  • +3
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Болеет за:
«Спартак»
Кто б..ть минусует? Паровозики, кони и бомжи?
Регистрация: 29.10.2013
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 12:49) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
У Родионова всегда лицо только что похоронившего всех родственников человека.

Агент похоронного бюро подписывает очередного клиента.
Регистрация: 14.11.2012
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: капля никотина
У Родионова всегда лицо только что похоронившего всех родственников человека.


Это маска всех "серых кардиналов". Мало кто знает, что его роль в последних изменениях Спартака трудно переоценить. Великий молчун делает всё без "шуму и пыли".


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (11)

У Родионова всегда лицо только что похоронившего всех родственников человека.
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляю,рад что ты вернулся в свой родной дом.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: gena26 (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (15)

Наконец то Саша удачи
Регистрация: 14.01.2017
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:36) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Взяли под одному игроку в каждую линию.
Вратарь, защ, хав и нап. Три из них - крепкие паспорта.
Интересно.
Давненько так точечно не закупались.
Поглядим.
Регистрация: 22.09.2007
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:34) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
— Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет, — признался Самедов, поставив свою подпись под соглашением. — Надеюсь, нет, даже уверен — в «Спартаке» у меня все получится!

Удачи Самедову, главное без травм


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: aldoapache Санкт Петербург (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать домой, Саня : <C>


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Говорят там интересно
Регистрация: 15.09.2015
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