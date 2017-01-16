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"Спартак" объявил о подписании контракта с Александром Самедовым (фото)
ФК "Спартак-Москва" и ФК "Локомотив" заключили трансферный контракт о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова, информирует официальный сайт красно-белых.
32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. С красно-белыми Александр завоевал Кубок России-2002/2003.
Сегодня Самедов подписал со "Спартаком" контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.
32-летний футболист является выпускником ДЮСШ "Спартака". В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. С красно-белыми Александр завоевал Кубок России-2002/2003.
Сегодня Самедов подписал со "Спартаком" контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года.
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