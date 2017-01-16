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Александр Самедов: уверен - в "Спартаке" у меня все получится!

Новичок "Спартака" Александр Самедов прокомментировал свое возвращение в стан красно-белых.

"Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет, — признался Самедов, поставив свою подпись под соглашением. — Надеюсь, нет, даже уверен — в "Спартаке" у меня все получится!".

После подписания контракта полузащитник вместе с генеральным директором "Спартака" Сергеем Родионовым отправился в клубный музей на "Открытие Арене".

Александр Самедов: уверен - в "Спартаке" у меня все получится!


ФК "Спартак"
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 12:41
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14
(7)
№14 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:34) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Решил, что проще будет Глушакову шкафчик для трофеев помочь сколотить, чем вытаскивать Локомотив из жопы, в которой (и из-за него тоже) оказались.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№13 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
с возвращением Сашка! давно ждал и желал, что бы ты вернулся! удачи тебе и нашему Спартаку в борьбе за золото!
Регистрация: 23.03.2009
№12 Написал: nadvol53 Москва (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Самедов ушел из Спартака в молодом возрасте,тогда сильнее был Быстров,а теперь по ходу он конечно же натаскался удачи ему с Спартаке и в сборной!
Регистрация: 9.10.2012
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Разрешите поцеловать вашу ручку. satisfied


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№10 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:05) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
паспорт и как относительно разноплановый игрок с более менее приличным дриблингом, ударом и пасом. сойёдт


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 13:03) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, нет, даже уверен — в "Спартаке" у меня все получится!".

Какая легкомысленная фраза.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 13:02) #
  • +7
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Самедову удачи. Коротко и ясно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№7 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 13:00) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Spartacus1971 , понимаешь, добрый человек, просто не все могут свыкнуться с любой потерей. Неважно-футбол или другая область. Все люди собственники. Александр Самедов-отличный футболист. Все думали, что он доиграет в Локо. Я тоже так думал, но, как говорится: "Индюк тоже думал..". А в нынешнем положении вещей в отношении между Ю.П.Семиным и А. Самедовым, явно есть недопонимание. Так зачем портить игровую карьеру(хоть она уже недалека от завершения)? Я считаю, что, если Спартак и будет чемпионом в этом году, пусть и Александр поднимет трофей над головой. Я ,лично, порадуюсь за него, так как его вклад огромен за выступления за Локомотив. Не судьба Локомотиву пока тягаться за самые высокие места. Нам бы самим все исправить свои проблемы в Локо. Так что, я рад, что наконец-то эта история с переходом завершилась.
Желаю Александру показывать игру высочайшего класса, но не в игре с нами.)
PS: Как доклад вышел.)
Регистрация: 13.11.2010
№6 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 12:53) #
  • 0
  •  (8)

ну хз мож заиграет, но я в это не верю. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку.


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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№5 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:52) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mr.ser
Удачи, Александр. Спасибо за все, что сделал для Локомотива, кто бы что не говорил. =)


Браво,вот истинные болелы должны быть такими как вы,человек сделал много для вас,он просто вернулся в свой дом.Я так и не понял,почему многие ваши болелы гнобили его за переход к нам,он же не ваш воспитанник,он вас не предавал.
Регистрация: 12.02.2013
№4 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:52) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Ну что ж... Welcom! Надеюсь, вместе отпразднуем золото чемпионата!


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№3 Написал: solig65 (Сегодня, 12:50) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать домой,Саша! Ждём твоего вклада в наши победы!
Регистрация: 21.07.2016
№2 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи, Александр. Спасибо за все, что сделал для Локомотива, кто бы что не говорил. =)
Регистрация: 13.11.2010
№1 Написал: Igor (FCSM) Москва (Сегодня, 12:46) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Добро пожаловать домой, Саня).
Регистрация: 1.12.2014
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