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Суд удовлетворил иск авиакомпании к "Томи" на сумму 4,6 млн рублей
Арбитражный суд Красноярского края полностью удовлетворил иск авиакомпании "Турухан" к ФК "Томь" о взыскании 4,6 млн рублей долга за аренду самолета, информирует сайт арбитражного суда.
Авиакомпания подала иск о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам.
Также к "Томи" подали иски "ТД "Урало-Сибирская электротехническая компания" на 4,3 млн рублей, "СпецТомск" на 49 тыс. рублей, департамент недвижимости администрации Томска на 103 тыс. рублей и компания "Вектор" на 392 тыс. рублей.
Авиакомпания подала иск о взыскании 4,6 млн рублей за фрахтование воздушного судна и процентов по долгам.
Также к "Томи" подали иски "ТД "Урало-Сибирская электротехническая компания" на 4,3 млн рублей, "СпецТомск" на 49 тыс. рублей, департамент недвижимости администрации Томска на 103 тыс. рублей и компания "Вектор" на 392 тыс. рублей.
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