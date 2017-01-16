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Российские болельщики, осужденные во Франции, будут высланы на родину 17 января

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы между сборными Англии и России, будут высланы на родину 17 января. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов.

"По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января", - сказал генконсул.

Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены - до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.

ТАСС
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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красиво отдохнули


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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