Российские болельщики, осужденные во Франции, будут высланы на родину 17 января

Российские болельщики, осужденные во Франции за участие в беспорядках на матче чемпионата Европы между сборными Англии и России, будут высланы на родину 17 января. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Марселе Сергей Молчанов."По имеющейся от властей Франции информации, они должны быть выдворены завтра, 17 января", - сказал генконсул.Речь идет о двух болельщиках: 29-летнем Алексее Ерунове и Сергее Горбачеве. Изначально они были приговорены исправительным судом Марселя к 24 и 18 месяцам лишения свободы. Однако позже была подана кассация и тюремные сроки были сокращены - до 18 и 15 месяцев соответственно. Они подали ходатайство об их условном освобождении и высылке из Франции.